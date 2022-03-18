РИАМО - 18 мар. С территорий Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано 271,2 тыс. человек, из них 58,4 тыс. детей, сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Среди людей, которые прибывают, основная часть – это дети, дети из семей, дети из социальных учреждений, оставшиеся без попечения родителей. Им всем требуется наша помощь», — сказала Львова-Белова.

Она рассказала, что, по данным министерства обороны РФ на 16 марта, с момента начала специальной операции с территории Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано 271,2 тыс. человек, из них 58,4 тыс. детей. Львова-Белова отметила, что около 1,7 тыс. – это дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты и 383 ребенка с инвалидностью.

«Институт уполномоченных с самого начала очень активно включился. Первую ударную помощь начали оказывать в Ростовской области. В настоящее время 41 детский омбудсмен включился в эту работу. Они оказывают помощь детям и семьям», — заявила Львова-Белова. ​



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