РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. Свыше 900 жителей подмосковного Красногорска примут участие в большом концерте-митинге, который состоится на стадионе «Лужники» в Москве в пятницу в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, сообщил замглавы администрации округа Сергей Батяев.

Колонна из 18 автобусов отправилась в столицу от ДК «Подмосковье». Концерт на большой спортивной арене «Лужников» стартует в 15:00. Ожидается выступление звезд российской эстрады Григория Лепса, Полины Гагариной и других. Прямую трансляцию будет вести Первый канал.

Мероприятие приурочено к восьмой годовщине присоединения Крыма и Севастополя к РФ.

«В концерте примут участие 940 представителей Красногорска - это и социальный блок, и предприятия, и молодежь, и пенсионеры, и ветераны - представители всех слоев населения округа», - сказал Батяев.

По его словам, делегация округа примет участие в большом флешмобе в поддержку жителей ДНР и ЛНР, а также военнослужащих, которые проводят спецоперацию на Украине.