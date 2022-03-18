РИАМО - 18 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе высказываний лидера США Джо Байдена о Владимире Путине, сообщает Газета.ru.
Песков отметил, что фактически Байден ежедневно направляет личные оскорбления в адрес российского президента.
«Учитывая подобную раздражительность Байдена, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит к агрессивным высказываниям, не будем давать резких оценок», – заявил Песков.
Ранее Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «военным преступником».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии