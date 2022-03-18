РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Пожарные и спасатели Подольского гарнизона приняли участие в соревнованиях «Вертикальный вызов» по скоростному подъему на 27 этаж высотного дома в полной боевой экипировке с включением в индивидуальные средства защиты органов дыхания (дыхательные аппараты) по незадымляемой лестничной клетке, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Испытания на выносливость прошли сотрудники 24-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, работники Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» и сотрудники специального отдела №4 Специального управления №3 ФПС ГПС МЧС России.

Лучший результат – 3 мин. 51 сек. показал начальник караула ПСЧ №77 24-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Екимов.

Второе место с результатом 3 мин. 55 сек. занял командир отделения ПСЧ №7 24 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области сержант внутренней службы Николай Одинцов.

На третьем месте с результатом 4 мин. 01 сек. - пожарный ПСЧ №7 24 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области сержант внутренней службы Денис Тихомиров.

Всех участников соревнований наградили специальными сертификатами.