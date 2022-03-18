РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. В Королеве прошел флешмоб в честь годовщины присоединения Крыма к России, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

18 марта отмечается 8 лет со дня воссоединения Крыма с Россией. В Королеве прошел флешмоб, в котором приняли участие более 200 школьников и студентов.

«Мы вместе с ребятами решили отметить эту важную в истории нашей страны дату. Проходили мимо, задержались, чтобы поддержать, поучаствовать. Даже погода сегодня за нас», - сказал житель города Никита.

На площади перед ЦДК им. Калинина участники флешмоба выстроились в слово «Крым» и перевернутую цифру 8, символизирующую бесконечность. Ребята размахивали флажками и держали в руках цветы как символ весны.

«Это действительно праздник для всех нас, мы рады, что Крым к нам вернулся и время только доказывает, что все было сделано правильно», - сказала жительница города Наталья.