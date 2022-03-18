РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 мар. Во время личного приема к депутату Госдумы Александру Толмачеву обратилась инициативные жители Щелкова, которые сообщили о проблемах в амбулатории в Медвежьих Озерах, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

Активисты пожаловались на состояние помещений и входной группы, а также на отсутствие специалистов и оборудования.

«Взял вопросы на контроль. После общения с жителями приехал в амбулаторию, где обсудил проблемы с главным врачом Щелковской больницы. Он заверил, что оборудование находится в процессе установки и скоро заработает. Необходимый косметический ремонт в здании тоже будет выполнен. Решается вопрос и по привлечению медработников», – сказал Толмачев.

Также представители инициативной группы интересовались, когда в поселке Новый Городок начнется обещанное строительство школы.

«На строительство школы планируется выделение финансирования из местного и регионального бюджетов. На уровне муниципалитета все документы по выделению средств подготовлены, сейчас ожидается подтверждение финансирования от правительства Московской области. Новая школа нужна, чтобы ликвидировать наличие второй смены», – отметил Толмачев.