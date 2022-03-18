РИАМО - 18 мар. Вестибюли станции «Спортивная» московского метро временно закрыли на вход, пассажиры могут только выходить со станции. Людей просят не задерживаться на платформе и проходить к выходам, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для проезда пассажиры могут воспользоваться станцией МЦК «Лужники», она работает на вход и на выход.

Решение о закрытии входа на «Спортивную» принято в связи с проведением концерта, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией, который пройдет на стадионе «Лужники» в пятницу в 15:00. В день проведения концерта в районе стадиона также изменилась схема движения транспорта.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с РФ. 18 марта в Москве состоялось подписание договора между Россией и Крымом о принятии полуострова в состав РФ и образовании новых субъектов федерации.



Концерт в честь воссоединения Крыма с РФ пройдет в Москве в пятницу>>