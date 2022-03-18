РИАМО - 18 мар. Люди, которые продолжают носить маски после отмены обязательного масочного режима, помнят о своих заболеваниях и заботятся о собственном здоровье, сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Мне понравилась та цифра, которая была в результате опроса, проведенного на прошлой неделе. 11% москвичей сказали, что, несмотря на то, что масочный режим отменили, они будут носить маски. И я этой цифре очень обрадовался», - рассказал Онищенко.

Он добавил, что такой показатель говорит о том, что люди по-другому начали относиться к собственному здоровью. Многие чувствуют и помнят, как подхватили вирус в прошлый раз, и хотят позаботиться о себе.

«Особенно в метро, в автобусах, в часы пик - кто хочет, пусть носят», - отметил Онищенко.

Власти столицы с 15 марта отменили обязательное ношение масок в общественных местах и пассажирском транспорте города. Такое решение было принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации с Covid-19.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>