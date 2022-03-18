РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске во время капремонта жилого дома подрядчик задержал кровельные работы из-за снежной зимы, работы возобновили, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович встретился с жителями дома 2/14 на Революционном проспекте. Во встрече также участвовали руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в горсовете Любовь Ушанева, замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин, начальник подольского отделения фирмы «Комтех», руководство управляющей компании, представители ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта», Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее на встрече в июне 2021 года парламентарий обсудил с жителями капитальный ремонт дома.



«Ремонт начат и работы ведутся, но проживающих волнует не до конца отремонтированная кровля. Работы по ее замене приостановили в начале декабря. Представитель подрядчика подтвердил, что отошли от запланированного графика почти на 3 месяца, но по причине исключительно снежной зимы», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Во время осмотра чердачного помещения Максимович убедился, что работы по ремонту кровли возобновили. Принципиальных технологических нарушений в ведущихся работах не выявлено. Попросили заменить стропила и обрешетку. Представитель подрядчика заверил, что они устранят замечания и представят подтверждение выполненных работ.

«Договорились также с подрядной организацией, что в ближайшее время они предоставят уточненный график проведения основных работ по капитальному ремонту дома. Буду держать исполнение ремонтных работ на контроле, тем более, что с такими активными и дотошными жителями это будет не сложно», - заключил Максимович.