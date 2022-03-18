РИАМО - 18 мар. В Орехово-Зуевском округе стартовал ежегодный двухдневный слет участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Мероприятие объединит свыше 400 участников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В первый день слета участники конкурса «Учитель года Подмосковья - 2022» познакомились с лучшими педагогическими практиками, участвовали в мастер-классах от именитых членов клуба «Педагог года Подмосковья» и Клуба директоров школ Подмосковья. Учителя смогли узнать больше о конкурсе, в котором им предстоит участвовать в апреле.

Во второй день слета участников ждут открытые уроки от мастеров, на которых педагоги узнают о новых методиках проведения уроков.

Также в рамках мероприятия реализуется двухдневный проект «Методический автобус». Лучшие подмосковные учителя и директора посещают школы и рассказывают своим коллегам об успешных приемах в работе. Участниками проекта стали гимназия №15 в Орехово-Зуевском округе и лицей №2 им. В. В. Тихонова в Павловском Посаде.