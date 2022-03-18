РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В Подольске в ходе работы выездной администрации в деревне Федюково жители задали вопросы по благоустройству общественных пространств и дворов, ремонту подъездов, замене дорожного полотна, устройству дополнительного уличного освещения и контейнерных площадок, сообщает пресс-служба администрации округа.

17 марта в деревне Федюково состоялась работа выездной администрации. На проблемные вопросы жителей микрорайона Стрелковский ответили заместители главы администрации городского округа и руководители структурных подразделений. Всего на прием пришли порядка 30 человек.

Жителей волновали вопросы благоустройства общественных пространств и дворов, ремонт подъездов, замена дорожного полотна, устройство дополнительного уличного освещения и контейнерных площадок. Они обратили внимание властей на трудности с записью на прием к врачам-специалистам узкого профиля, выписки лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, попросили скорректировать график движения общественного транспорта.

Также в ходе встречи с жителями обсудили полезные и важные инициативы по дальнейшему развитию территорий.

Все обозначенные вопросы и предложения представители администрации округа взяли на контроль. Встречи в подобном формате будут проводить регулярно и в других населенных пунктах округа.



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