РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 мар. В Щелкове прошла донорская акция, участие в которой приняли сотрудники АО «Газпром Космические Системы», «Волонтеры Подмосковья», РЦ «Навигатор» и жители округа, по итогам акции заготовлено более 23 л цельной крови, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сдать кровь и ее компоненты для спасения жизни и здоровья больных Московской области пришло 54 человека, из них 27 сотрудников предприятия АО «Газпром Космические Системы». Кто-то из них пришел впервые, другие являются постоянными донорами. С предприятием АО «Газпром Космические Системы» мы уже сотрудничаем не один год», - сказала председатель Щелковского местного отделения «Российского красного креста» Елена Ткаченко.

Все доноры получили компенсацию за питание в размере 803 рублей 75 копеек и справку по месту работы на 2 дополнительных выходных дня.