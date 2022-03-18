РИАМО - 18 мар. Суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Мед Арт» к административной ответственности в виде штрафа за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС пожаловался гражданин, который получил рекламный звонок от фирмы без своего согласия. В отношении ООО «Мед Арт» возбудили административное расследование и выписали штраф в размере 100 тыс. рублей, однако компания решила обжаловать это решение в суде.

Арбитражный суд города Москвы отказал медицинской фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления подмосковного УФАС.