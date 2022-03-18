РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. В связи с производственной необходимостью АО «Мособлэнерго» расширяет штат сотрудников в Красногорском филиале и объявляет о наборе 9 электромонтеров 4 и 5 разрядов по эксплуатации распределительных сетей, сообщается в Telegram-канале компании.

Электромонтерам предстоит проведение сложного ремонта, монтажа и демонтажа технического оборудования распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи Красногорска.

В свою очередь АО «Мособлэнерго» предлагает заработную плату от 75 тыс. рублей в месяц, оформление строго по ТК, расширенную медицинскую страховку, нормированный график работы 5/2 с выходными в субботу и воскресенье. Также компания обеспечивает всем своим работникам регулярные бесплатные занятия по повышению квалификации, широкий спектр различных стимулирующих выплат, включая выплаты в связи со значимыми жизненными событиями.

База филиала расположена в Красногорске по адресу: Коммунальный квартал, д. 1. Там есть все необходимое для организации рабочего процесса, а также собственная кухня. Кроме того, на базе можно воспользоваться стиральной машиной для спецодежды.

Соискатели могут позвонить по телефону: 8(903)001-03-74.

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