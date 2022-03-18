РИАМО - 18 мар. За минувшие сутки еще 2469 человек выздоровели от коронавируса в Подмосковье, с начала пандемии вылечились от инфекции 919 364 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Московской области выявили 787 новых случаев инфицирования, скончались 18 пациентов с Covid-19.

С начала пандемии в регионе выявили 954 226 случаев коронавируса, умерли 14 588 Covid-пациентов.

Вакцинация является самым надежным способом защититься от тяжелого течения заболевания. Привиться бесплатно можно в поликлиниках.

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