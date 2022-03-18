РИАМО - 18 мар. Фонд «Сколково» сообщил об уходе Аркадия Дворковича с должности председателя, передает РИА Новости.

Ранее Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением военной спецоперации России на Украине. «Единая Россия» призвала фонд «Сколково» немедленно уволить Дворковича «с позором».

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Ее цели - защита населения Донбасса, а также денационализация и денацификация соседней страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в сложившейся непростой ситуации люди показывают свою истинную сущность, благодаря чему российское общество «очищается».