РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 мар. Энергетики обеспечили необходимыми мощностями новый жилой комплекс «Соболевка-парк» в Щелкове, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

Для обеспечения микрорайона мощностью в объеме 1,1 МВт специалисты Восточных электрических сетей выполнили строительно-монтажные работы по возведению трансформаторной подстанции с 2 трансформаторами по 1000 кВА каждый и 2 участков кабельной линии 6 кВ общей протяженностью 1,1 км, а также 2 секционирующих пунктов 6 кВ.

Источником питания объекта второй категории надежности, предусматривающей резервный источник питания наравне с основным, стала подстанция 110 кВ «Щелково».

ЖК располагается в восточной части города Щелково, рядом с парковой зоной, в излучине реки Клязьмы, на ее правом берегу. Он состоит из 15 современных многосекционных жилых домов комфорт-класса и имеет собственные торгово-рекреационную инфраструктуру, школу, детский сад, амбулаторию и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Получить всю интересующую информацию о сроках, правилах техприсоединения и подать заявку на ТП к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на портале, в центрах обслуживания клиентов компании или по телефону единой «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.