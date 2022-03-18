РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. В подмосковном Красногорске наградили сотрудников завода им. Зверева, который является градообразующим предприятием, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

На заводе отметили День трудовой славы. Участие в торжественном мероприятии приняли глава Красногорска Дмитрий Волков, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов и председатель муниципального совета депутатов Сергей Трифонов.

Четверо сотрудников предприятия награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и один - почетным званием «Заслуженный конструктор Российской Федерации».

1 октября 1927 года в пустующие корпуса бывших ткацкой и красильной фабрик из Подольска переехал Московский оптический завод.

Изначально на предприятии выпускали очковые линзы, малый медицинский набор, лупы для проверки качества тканей, проводились доделка и ремонт приборов с других предприятий.

В начале 1940-х годов завод эвакуировали в Новосибирск, а 1 февраля 1942 года предприятие возобновило деятельность, перепрофилировавшись на производство приборов для нужд Красной армии.

В этом году сотрудники КМЗ отметили 80-летие со дня возобновления деятельности.