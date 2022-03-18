РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Подольску задержали троих мужчин в возрасте от 24 до 29 лет, подозреваемых в краже 20 видеокарт со склада на сумму около 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Двое злоумышленников, являясь сотрудниками интернет-магазина, расположенного в деревне Коледино, в рабочее время зашли в служебное помещение склада и вскрыли сейф с находящимися внутри игровыми компьютерными видеокартами. Под видом комплектования заказа правонарушители погрузили 20 видеокарт на заранее заготовленную тележку. После этого они скинули товар из окна своему подельнику, который погрузил похищенное имущество в автомобиль и свободно покинул территорию склада», – сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Оперативники установили и задержали двоих подозреваемых при попытке реализовать товар в одну из скупок, расположенных на Революционном проспекте, а третьего – по месту его проживания в Подольске.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.