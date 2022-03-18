РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. В подмосковном Красногорске арестовали 25-летнего уроженца Украины, которого обвиняют в экстремизме, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По ходатайству следователя следственного отдела по городу Красногорску судом в отношении обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В ходе следствия установлено, что 24 февраля 2022 года обвиняемый разместил в Instagram видеоролик со своим участием, который, согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, содержит признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств. Видео просмотрело неопределенное количество пользователей указанной соцсети.

Мужчину задержали в его квартире в Красногорске. В ходе допроса он дал следователю признательные показания, свою вину признал в полном объеме.

По уголовному делу проведен осмотр места, собран характеризующий материал, назначены лингвистическая и комплексная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

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