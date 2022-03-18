РИАМО - 18 мар. В Рождественском монастыре в центре Москвы восстановят интерьеры древнейшего здания - собора Рождества Пресвятой Богородицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Столичный департамент культурного наследия выдал задание на разработку проекта реставрации храма и его помещений.

Собор XVI века находится на Рождественке, ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

В 2017 году специалисты начали восстанавливать фасады первого яруса собора. Работы на верхнем ярусе начали в 2018 году.

Чтобы приступить к новому этапу реставрации, специалистам предстоит изучить материалы отделки помещений, оценить состояние элементов декора, кирпичной кладки и стен.

Подготовленный проект реставрации должен пройти согласование в Мосгорнаследии.