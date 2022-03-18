РИАМО - 18 мар. В 2022 году на востоке столицы, в Новокосине, продолжат формировать качественное общественное пространство у Салтыковского лесопарка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в 2021 году там продолжили дорожки, привели в порядок пруд, обустроили детские и спортплощадки. В 2022-м планируется обустроить удобные велосипедные и пешеходные маршруты. Жители смогут пользоваться современной спортивно-рекреационной инфраструктурой.

«Будет благоустроено пространство вблизи социальных объектов, включая МФЦ и отделение Пенсионного фонда. Приведем в порядок территорию школы №2127 на Салтыковской улице, чтобы у детей появилось больше возможностей для спорта и подвижных игр», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что крупным проектом является благоустройство квартала в границах Косинской, Вешняковской улиц и улицы Молдагуловой в Вешняках. Планируется создать новые детские площадки, спортивные зоны, где можно будет заниматься футболом, баскетболом, воркаутом, настольным теннисом и т. д. Там появятся дорожки, скамейки, энергосберегающие светильники, обустроят газоны.

В Сокольниках благоустроят территорию между улицами Жебрунова, Барболина, Русаковской и 5-й Сокольнической. Эта территория испытывает большую транзитную нагрузку, так как рядом находится станция подземки «Сокольники», а скоро откроется и станция Большой кольцевой линии метро. На этой территории планируют создать дорожно-тропиночную сеть, установить спортивные и детские площадки, обеспечить качественное освещение, зоны тихого отдыха.

Кроме того, на востоке столицы будут приведены в порядок 11 школьных территорий. Там обновят игровые, детские площадки, спорткомплексы и стадионы, поменяют МАФы, обустроят зоны отдыха, модернизируют контейнерные площадки.

Благодаря благоустройству в Восточном административном округе появятся комфортные места для отдыха и прогулочные маршруты.



На юго‑востоке Москвы в 2022 г пройдет благоустройство общественных пространств>>