РИАМО - 18 мар. Президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на пост председателя Центробанка РФ, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

Председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Набиуллина руководит регулятором с 2013 года. Пятилетний срок действия ее полномочий на данной должности был возобновлен в июне 2017 года.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин высоко оценивает работу Центробанка и его руководителя.