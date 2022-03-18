РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. За последние 2 недели в подмосковном Королеве заделали более 400 дорожных ям, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Работы проводились на улицах Гагарина, Горького, Фрунзе, Луговой и Чайковского.

Погода еще неустойчивая, поэтому рабочие используют литой асфальт, который выдерживает температурные колебания.

«Дал поручение ответственным заместителям держать работу на ежедневном контроле. Дороги после зимы нужно привести в порядок в максимально короткие сроки», - сказал Трифонов.