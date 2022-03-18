РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Житель подмосковной Балашихи задержан по подозрению в краже из подъезда жилого дома на Заречной улице велосипеда, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее велосипед из тамбурного помещения дома на улице Заречной. Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен 34-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Балашихинским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.