РИАМО - 18 мар. Из федерального бюджета планируется направить на соцподдержку россиян 546 млрд рублей, из них 173 млрд рублей пойдут на поддержание рынка труда, 363 млрд рублей - на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, пишет газета «Известия».

Кроме того, в Минэкономразвития рассмотрят вопрос продления льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса при условии сохранения рабочих мест. При этом ожидается, что уровень безработицы в стране не превысит значение, достигнутое в пандемию.

В план правительства по соцподдержке населения вошли 11 мер, разделенных на 2 категории: общесистемные меры и рынок труда.

Главной общесистемной мерой станут ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, они будут начисляться за период с 1 апреля, сами деньги начнут переводить в мае.

Другими общесистемными мерами стали: вывоз россиян из-за рубежа, упрощенный прием в вузы студентов, отчисленных из иностранных учебных заведений, расширение программы образовательного кредитования.

Что касается рынка труда, то из выделенных на его поддержку 173 млрд рублей 94 млрд составят выплаты пособий по безработице. Оставшуюся сумму потратят на организацию общественных работ для граждан, временных работ для тех, кто находится под риском увольнения, переобучение, переподготовку и повышение квалификации соискателей работы, субсидирование переобучения работников промпредприятий.

Кроме того, ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал увеличение МРОТ, прожиточного минимума, зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат. Данные меры коснутся около 4 млн россиян.

Гражданам напоминают, что вынуждение сотрудников уходить в неоплачиваемый отпуск - злоупотребление со стороны работодателей. При простое предприятия его работникам должна выплачиваться зарплата в размере 2/3 от месячной, либо такое производство должно быть ликвидировано.

В России на 2022-2024 годы прогнозируют безработицу на уровне 4,6%, в январе текущего года этот показатель составил 4,4%.