РИАМО - 18 мар. В 2021 году внешний оборот торговли российской столицы и Китая увеличился более чем на треть, по сравнению с 2020 годом, и составил почти 64,5 млрд долларов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Китай входит в число основных торговых партнеров России. В 2021 году общий оборот торговли между странами составил около 141,4 млрд долларов, из которых на долю столицы приходится 45,6%. По итогам прошлого года внешний оборот торговли между Москвой и Китаем увеличился почти на 34%, по сравнению с показателем 2020 года, и достиг 64,47 млрд долларов», ̶ сказал Ефимов.

Он отметил, что у столицы одновременно развиваются экспортные и импортные поставки в Китай. По итогам 2021 года эти показали выросли на 43,5% и 26,4% соответственно.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что в прошлом году столица сильно увеличила поставки продукции агропромышленного сектора в Китай. Объемы увеличились на 73,3% и составили 81,2 млн долларов. Москва также увеличивает поставки ряда категорий товаров промышленности. Так, почти на 17% вырос экспорт электрических устройств и аппаратуры связи, поставки механического оборудования и техники увеличились на 9%.

По данным специалистов центра «Моспром», активно развивается экспорт в Китай мороженой говядины, шоколадных изделий, мучных кондитерских изделий.

Российская столица закупает у Китая в основном товары промышленного производства. Так, закупаются механическое оборудование, техника, запчасти, комплектующие, легковые машины, игрушки, одежда, спортивный инвентарь. Общий объем импорта достиг 34,1 млрд долларов.

Профессор факультета по вопросам международных исследований, заместитель декана факультета глобального управления Народного университета Китая Цуй Шоуцзюнь рассказал, что Россия является стратегическим партнером Китая и Китай понимает российско-украинскую проблему со сложными историческими предпосылками и причинами. Китай — большая страна, которая проводит независимую внешнюю политику и не откажется от собственных внешнеполитических принципов под дипломатическим давлением США.

Шоуцзюнь добавил, что в вопросе китайско-российского стратегического сотрудничества Китай не изменит своей последовательной дружественной позиции по отношению к России. Китай будет использовать политические, экономические и финансовые средства для хеджирования и противодействия односторонним действиям и политике сдерживания США в отношении Китая. Перспективы развития китайско-российского делового сотрудничества и политической дружбы не изменятся. Китай и международное сообщество должны вместе искать политическое решение конфликта между Россией и Украиной.

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