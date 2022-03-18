РИАМО - 18 мар. Строительство станции Марьина роща действующего второго и перспективного четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) завершено на 47%, в настоящее время ведется устройство промежуточных опор пассажирского вестибюля, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На участке между станциями Рижская и Дмитровская Рижского направления МЖД ведется строительство нового остановочного пункта Марьина роща, который будет действовать в составе МЦД-2 и перспективного маршрута МЦД-4. На сегодняшний день готовность станции составляет 47%», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил глава Строительного комплекса, в настоящее время ведется устройство промежуточных опор пассажирского вестибюля, а также монтаж металлических конструкций выходов из пассажирского вестибюля.

«Платформа будет также связана переходом со строящейся станцией «Марьина роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, которую планируется запустить в составе северо-восточного участка ветки», - уточнил Андрей Бочкарев.

Ранее заместитель мэра сообщал, что в Москве продолжается активное развитие железнодорожной инфраструктуры МЦД.

«В строительстве и реконструкции находятся 22 станции на четырех маршрутах МЦД», – сказал Андрей Бочкарев.