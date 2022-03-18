РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. Дом №17 на улице Кирова в Домодедове введут в эксплуатацию до конца года, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Провели выездное совещание по этапам строительства дома на улице Кирова, 17. На сегодняшний день здесь проданы почти все квартиры. Из-за пандемии и изменений проектных решений сроки строительства были увеличены, но по информации от застройщика, до конца этого года дом будет введен в эксплуатацию», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас идут работы по внутренней отделке и монтаж внутренних инженерных систем. С наступлением тепла застройщик проведет благоустройство прилегающей территории.

Парковочные места будут предусмотрены как внутри двора, так и на дополнительной стоянке. Она будет организована на новой территории «Комбината благоустройства» — предприятие переезжает в микрорайон Северный. Парковка сможет вместить около 500 автомобилей.

Кроме того, в рамках социальных обязательств строительная компания «Гюнай» выкупила здание банка «Возрождение». В этом году в помещениях начнутся ремонтные работы, и в скором времени в Центральном микрорайоне откроется новый детский сад.