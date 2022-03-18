РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. Арт-акцию, которая должна была состояться в подмосковном Красногорске ко Дню счастья, перенесли из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале управления культуры, туризма и молодежной политики администрации округа.

«Дорогие друзья, наша акция «Счастье рядом», запланированная на 18 марта в парке им. Карбышева, отменяется в связи с погодными условиями», - говорится в сообщении.

Из-за беспокойства о здоровье и комфорте художников мероприятие переносят на более теплое время.

Дату мероприятия сообщат позже.