РИАМО - 18 мар. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед благоустройством переулков в центре столицы, при этом закрывать движение в переулках не планируется, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году работы пройдут в Брюсовом, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских, Елисеевском переулках и Шведском тупике. Главная задача - сохранить их колорит и добавить пространству функциональности и комфорта», — сказал Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что в рамках инженерной подготовки выполнят ремонт и реконструкцию водопроводной сети протяженностью 3,4 км, обновят сети теплоснабжения. Для горожан организованы удобные и безопасные проходы, закрывать движение в переулках не планируется.

«В ходе благоустройства расширим тротуары, высадим кустарники, обустроим газоны и установим современные фонари с энергосберегающими лампами. Планируются работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, там отремонтируем дорожки, установим уличные торшеры и скамейки», — добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что приведут в порядок прилегающие к переулкам четыре двора, проекты разработаны с участием местных жителей.