РИАМО - 18 мар. На портале «Московской электронной школы» появились приложения, которые помогут выпускникам справиться с волнением и сохранить психологическое равновесие перед экзаменами, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Приложения, сценарии классных часов ориентированы на овладение школьниками механизмами управления собственным поведением, формирование умения проектировать личное и профессиональное будущее», — рассказала заместитель директора Городского психолого-педагогического центра Инесса Фокина.

По ее словам, материалы разработали педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра и классные руководители.

Приложения на портале «МЭШ» помогут выпускникам эффективно распределить силы перед экзаменами, выстроить отношения с людьми, выходить из разных жизненных ситуаций, справиться с прокрастинацией, а также завершить начатое дело и научиться правильно формулировать отказ.

На сегодняшний день в библиотеке «МЭШ» собрано свыше 157 тыс. образовательных интерактивных приложений.