РИАМО - 18 мар. Япония расширила список российских лиц и компаний, в отношении которых введены санкции, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, в обновленный санкционный список включили 15 частных лиц, а также 9 компаний и организаций. В их число вошли три структуры Ростеха - «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России» и Объединенная авиастроительная корпорация. Санкции коснулись и официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.

15 марта японские власти объявили санкции в отношении 17 россиян, их активы в Японии заморожены.

Геополитическая обстановка накалилась в конце февраля, когда началась специальная операция российских войск на Украине. Недружественные страны Запада начали вводить в отношении России беспрецедентные санкции.