РИАМО - 18 мар. Производитель iPhone не будет продавать в России новую модель смартфона, презентация которой прошла 8 марта, сообщает ТАСС.

По словам источника на рынке смартфонов, Apple отказалась от поставок и продажи своей продукции в РФ, в том числе нового iPhone SE, компьютера Mac Studio и обновленного планшета iPad Air.

Вместе с тем россиянам по-прежнему доступен магазин приложений AppStore и сервисные услуги от Apple, а также обновления операционной системы iOS.

Стоимость iPhone SE в США начинается от 429 долларов, iPad Air - от 599 долларов, Mac Studio с флагманским процессором - от 3,9 тыс. долларов. Новую модель iPhone начали продавать в мире 18 марта.

Зарубежные бренды начали массово покидать российский рынок в соответствии с жесткими экономическими санкциями, которые Запад ввел в отношении РФ в связи с проведением военной спецоперации на Украине. О ее начале сообщил президент РФ Владимир Путин 24 февраля.