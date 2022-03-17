РИАМО - 17 мар. В Москве в 2022 году заменят около 1,6 тыс. километров различных коммуникаций, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Есть цели федеральные по обновлению инженерии. <...> У нас ежегодно 2,5% идет обновление (коммуникаций - ред.)», — сказал Бирюков в интервью на телеканале «Москва 24».

Он добавил, что планы на обновление в данный момент ставятся еще больше. В 2022 году около 1,6 тыс. км различных коммуникаций в городе будут заменены.

Работы будут проводить по новым технологиям: без раскопок всей теплотрассы или системы газопровода. Точечная замена производится уже на протяжении 10 лет методом протягивания полиэтиленового чулка или прокладкой пропиленовой коммуникации. В итоге долговечность старых систем увеличивается до 50 лет.​