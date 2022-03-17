РИАМО - 17 мар. Возле закрытого на Пушкинской площади McDonald’s в центре Москвы разместили фудтрак-матрешку, где будет продаваться уличная еда, сообщает РБК.

Фудтраки поставили к фестивалю «Крымская весна», он продлится 3 дня.

«В ЦАО всего (разместят - ред.) 16 штук фудтраков-матрешек. Там будут продавать бургеры и блины», – сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее гастрономический эксперт и продюсер, основатель продюсерского центра IF Studio Production Илона Федотова сообщила РИАМО, что после приостановки работы иностранных сетей фаст-фуда в отечественных ресторанах и кафе может увеличиться прибыль.

В McDonald’s ранее объявили о приостановлении работы в России из-за технических, операционных и логистических сложностей.