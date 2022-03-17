РИАМО - 17 мар. В Басманном районе Центрального округа Москвы начались работы по инженерной подготовке к благоустройству улиц и переулков. В рамках планируемых мероприятий в районе обновят сквер на Каланчевской улице и создадут новое общественное пространство перед Московским домом национальностей, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В настоящее время на 10 объектах уже ведутся работы по инженерной подготовке к предстоящему благоустройству, для пешеходов организованы удобные проходы, закрывать движение транспорта не планируется», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в ходе инженерной подготовки к благоустройству в Басманном районе отремонтируют 9,8 км водопроводной сети, обновят тепловые и канализационные сети и проложат дополнительную ливневую систему в местах, где это необходимо.

Будущее комплексное благоустройство затронет улицы Новая и Старая Басманные, Спартаковская, Бакунинская, Казакова и Александра Лукьянова. Кроме того, будут благоустроены Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки и Басманный тупик.

Также планируемое благоустройство предусматривает создание нового общественного пространства на площади перед Московским домом национальностей на улице Новая Басманная и обновление сквера на Каланчевской улице. В будущем в сквер организуют сквозной проход с Казанского вокзала.