РИАМО - 17 мар. В открытых Всероссийских зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» примут участие 19 спортсменов из Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске. Всего в них примет участие 71 спортсмен из России, а также атлеты из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

Подмосковные спортсмены выступят в следующих дисциплинах: горные лыжи, керлинг на колясках, лыжные гонки, биатлон, сноуборд и хоккей-следж.

Ранее с делегацией Подмосковья встретился губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что подмосковные спортсмены и тренеры, которые будут участвовать в Зимних играх паралимпийцев, получат по 2 млн рублей.

Официальная церемония открытия соревнований состоится 18 марта.