РИАМО - 17 мар. «Звездный» маркетолог и эксперт по психологии клиентов Макс Белоусов проведет 20 марта в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» мастер-класс «Как повысить эффективность в работе в нынешнее время и использовать кризис для роста», сообщает пресс-служба «Читай-города».

На мастер-классе Белоусов расскажет о техниках психологии в маркетинге, которые работают сегодня, и как повысить прибыть и масштабироваться в текущей ситуации.

Белоусов также представит книгу «Борьба за внимание. Книга-практикум для маркетологов, фрилансеров и предпринимателей». В ней речь идет об уникальной системе, которая позволяет научиться выделяться среди сотен тысяч конкурентов, находить интересные проекты и крупных клиентов.

Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. Встреча начнется в 17 часов. Возрастные ограничения: 16+.