РИАМО - 18 мар. В России 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с РФ и день рождения великого русского композитора Николая Римского-Корсакова. В мире отмечают День сна и День рождения электрической бритвы.

День воссоединения Крыма с Россией

Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией по всей стране будет отмечаться 18 марта. Во многих российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками.

На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.

Референдум жителей Крыма и Севастополя, на котором подавляющим большинством голосов было принято решение о воссоединении с РФ, прошел 16 марта 2014 года. 18 марта были подписаны все нужные документы, и полуостров вернулся в состав Российской Федерации.

Всемирный день сна

Дата этого события уникальна для каждого года. В 2022 году она выпала на 18 марта. Всемирный день сна ежегодно проводится в пятницу перед днем весеннего равноденствия по инициативе Международного комитета дня сна в Международной ассоциации медицины сна, начиная с 2008 года.

Этот день посвящен пропаганде пользы правильного и здорового сна, а также привлечению общественного внимания к проблеме сна и ее медицинским и социальным аспектам.

Отметить этот праздник очень просто – нужно действительно хорошо выспаться. Чтобы это сделать, нужно, к примеру, отказаться в кровати от просмотра лент соцсетей на смартфоне, а также просмотров фильмов или сериалов.

День рождения электрической бритвы

День рождения электрической бритвы, который ежегодно празднуется 18 марта, – знаменательный день для сильной половины человечества, предпочитающих гладкую кожу лица.

Электробритвы изначально производились в Америке. Патент на первый прибор получил Джейкоб Шик. Идея создания устройства появилась после несчастного случая, когда у Шика возникли трудности с процедурой бритья.

Первая модель отличалась неудобством в эксплуатации: при бритье использовались две руки. В одной необходимо было держать двигатель, а в другой – сам триммер. Несмотря на недостатки, бритва обрела популярность.

Компания Remington в 1937 году выпустила полноценный функциональный прибор, а спустя два года Ф. Филипс наладил производство роторной электробритвы – PhiliShave.

День рождения Римского-Корсакова

Николай Римский-Корсаков — русский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель, музыкальный критик и участник «Могучей кучки».

Родился 18 марта 1844 году в Тихвине Новгородской губернии в семье, далекой от художественных интересов. Родители готовили мальчика к службе на флоте. Хотя музыкальные способности у него проявились очень рано, серьезно заниматься в маленьком провинциальном городке было не у кого. Уроки фортепианной игры давала соседка, потом знакомая гувернантка.

В 1856 году он поступил в Морской корпус в Петербурге. Правда, занятий музыкой не оставил. Знакомство в 1861 году с М.А. Балакиревым и его кружком имело огромное значение для дальнейшего развития таланта композитора.

В 1873 году Римский-Корсаков окончательно оставил службу во флоте и получил должность инспектора военных оркестров флота. Главным жанром в творчестве композитора стала опера. Свою первую оперу «Псковитянка» он написал в 1872 году. В 1881 году Римский-Корсаков создал свое главное произведение — оперу «Снегурочка» на сюжет весенней сказки А.Н. Островского.

Всего среди его сочинений — 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка.