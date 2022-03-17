РИАМО - 17 мар. В магазине «Читай-город» в ТЦ «Европейский» в столице 19 марта пройдет встреча с молодой российской писательницей Мединой Мирай, чьи произведения расходятся многотысячными тиражами, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Писательница создает произведения для подростков и поднимает в них близкие молодежи остросоциальные темы, придумывает целые фантастические миры.

Недавно Мирай выпустила книгу «Пятая сестра». В новом романе знаменитого фэнтези‑цикла «Юнификация» рассказывается о событиях, предшествующих серии «Синтонимы». Ее истории становятся бестселлерами, а общий тираж уже превышает 300 тыс. экземпляров.

В своих произведениях Мирай показывает новый взгляд на мир, который заставляет взглянуть на привычные вещи под новым углом. Это истории о горе, дружбе, которые вызывают чувство светлой грусти.

За авторством Мирай также числятся интернет-бестселлеры «Воскресни за 40 дней», «Межвремье» и «Река моих сожалений», которые стали хитами еще до выхода «Синтонимов», а ее группа во «ВКонтакте», в которой она публикует последние новости о своих проектах и авторские рисунки, насчитывает более 11 тыс. человек.

Вход на встречу свободный, но число мест ограничено. Мероприятие начнется в 17 часов. Возрастные ограничения: 16+.