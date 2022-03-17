РИАМО - 17 мар. В вопросе о возможных вариантах наказания за проведение договорных спортивных матчей следует учитывать совокупность факторов. Если это не приводит к серьезным последствиям, то виновнику достаточно назначить штраф, сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Я вот даже не знаю, под какое наказание можно подвести, когда сами игроки ставили ставки и знали, что матч будет проигран. В таких случаях вопрос: подо что они подпадают? С одной стороны, это умышленно, с другой, надо проводить расследование. Я думаю, совокупность факторов должна влиять на то, должно быть уголовное (дело - ред.) или достаточно штрафа. Однозначно я не скажу», — сказала Журова News.ru.

Она отметила, что предварительные расследования договорных матчей должна проводить общественная организация в виде Российского футбольного союза, а не министерство спорта. Впоследствии изученные материалы можно будет передавать в соответствующие органы власти.

По словам Журовой, организация договорных матчей – не тяжкое преступление, однако оно все равно несет определенные последствия, которые должен будет оценивать суд и принимать решение о назначении штрафа или признании содеянного уголовным преступлением.

Депутат подчеркнула, что угроза уголовной ответственности может остановить организаторов подставных матчей.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что за проведение договорных матчей следует ввести уголовную ответственность, так как они наносят ущерб командным видам спорта. При этом, по словам Свищева, сейчас еще рано говорить о поправках в регулировании работы букмекеров.