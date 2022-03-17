РИАМО - 17 мар. Российские вооруженные силы взяли под контроль еще несколько населенных пунктов на территории Украины, об этом сообщает Газета.ru.

По данным официального представителя Минобороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова, ВС РФ «продолжают успешное наступление».

«Взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 км», — сказал Конашенков.

Он также подчеркнул, что за сутки ВКС России уничтожили 5 украинских беспилотников и вертолет Ми-24. Также были поражены 29 военных объектов ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 182 украинских самолета и вертолета, 177 БЛА и 1393 танка.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал спецоперацию России на Украине успешной и заявил, что у РФ нет цели оккупировать Украину.