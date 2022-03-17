«Разумно ли проведение работ на «куске» водоема? Водный объект – это единый, сложный и живой организм, его можно сравнить с организмом человека. Частичная работа с водоемом, работа на одном его участке может быть сравнима с неоконченной операцией в хирургии. Так нельзя», - сказал Маликов на III Международном форуме-выставке «Чистая страна» в технопарке инновационного центра «Сколково».