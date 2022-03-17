РИАМО - 17 мар. Необходимо улучшить процесс развития, сохранения и реабилитации водных объектов, чтобы работа проводилась эффективнее, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.
По словам Маликова, процесс работ с водными объектами должен быть усовершенствован. Для успешной реализации национального проекта «Экология» в части, касающейся воды, необходим системный подход. В частности, заказчикам необходимо более точно ставить технические задания, привлекать квалифицированные кадры и налаживать системное, долгосрочное планирование.
Международный форум-выставка «Чистая страна» проходит в поддержку национального проекта «Экология». Организатором является ассоциация «Чистая страна» при участии Минприроды России.
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