РИАМО - 17 мар. На сайте правительства Подмосковья работает электронный сервис для физических и юридических лиц «Личный кабинет арендатора» arenda.mosreg.ru, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«Для чего это нововведение необходимо? Во-первых, чтобы обеспечить пользователям доступ к информации по договорам муниципальной и государственной недвижимости», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она уточнила, что сервис предоставляет эту информацию в полном объеме. Таким образом, там можно увидеть номер и дату всех договоров аренды, срок действия и сроки оплаты арендных платежей. Также там указан размер арендной платы за год. Еще можно посмотреть кадастровый/реестровый номер и адрес каждого из объектов аренды. Кроме того, клиентам доступна информация об имеющейся задолженности, переплатах, начисленных пени.

Через онлайн-сервис можно платить аренду через платежный шлюз банка-партнера, отслеживать статус недвижимости и получать уведомления об изменении реквизитов.

«Более того, непосредственно в аккаунте арендатора можно контактировать с арендодателем недвижимости, а также через сервис можно напрямую обратиться к сотруднику органов местного самоуправления Подмосковья или министерства имущественных отношений Московской области по любым возникающим вопросам. Ответ с подробными разъяснениями оперативно поступит на страницу личного кабинета», - сообщила Адигамова.