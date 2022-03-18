РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске в пятницу пройдут IV Научные чтения «Археология и история Подольского края» памяти подольчанина, археолога, мецената Михаила Ивановича Гоняного, сообщает администрация Историко-мемориального музея-заповедника «Подолье».

Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Подольск, Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» и центр археологических исследований «Куликово поле» приглашают всех желающих на научные чтения.

С 9:30 до 10:00 пройдет регистрация участников, с 10:00 до 13:30 - утреннее заседание. С 14:30 до 18:00 состоится вечернее заседание.

В ходе мероприятия рассмотрят широкий круг вопросов по истории Подольска и Подольского края. Обнародуют результаты исторических, археологических исследований и поисковых работ последних лет, архивных изысканий, проблемы музейного вещеведения и сохранения культурного наследия.

IV Научные чтения «Археология и история Подольского края» пройдут в помещении Дома Морозовых ИММЗ «Подолье». Регистрация участников начнется в 9:30 на 2-м этаже Дома Морозовых. Адрес музея: Подольск, проспект Ленина, 47.