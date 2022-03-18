РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Климовский историко-краеведческий музей Подольска в пятницу проведет бесплатную лекцию ко Дню возвращения Крыма в состав России, сообщает администрация музея.

Всех желающих приглашают в музей в 13:00 на лекцию «История Крыма в составе России», которая приурочена ко Дню возвращения Крыма в состав России. Вход свободный.

Климовский историко-краеведческий музей находится по адресу: микрорайон Климовск, проспект 50-летия Октября, 24А.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав РФ.​