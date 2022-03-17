РИАМО - 17 мар. Полигон твердых коммунальных отходов «Тимохово» прекратил свою деятельность в 2021 году. После перепрофилирования в комплекс по переработке отходов он начал перерабатывать 650 тыс. тонн ТКО в год, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Комплекс состоит из четырех мусоросортировочных цехов с оборудованием отечественной компании «Мегалион». За его эксплуатацию отвечает АО «Полигон Тимохово» по лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов.

Чтобы снизить выбросы в атмосферу свалочного газа, на комплексе работает система дегазации на 4 высокотемпературных факельных установках. Их общая мощность составляет 9 тыс. кубометров в час.

Свалочный газ сжигается при температуре более 1 тыс. градусов с предварительной очисткой и осушением от вредных примесей. Так удается избавиться от вредных компонентов и соединений.

Не допустить распространение фильтрата за пределы полигона позволяет система сбора и очистки мощностью 3,4 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, на КПО работают очистные сооружения, которые утилизируют концентрат фильтрата. Сейчас специалисты ведут на объекте пуско-наладочные работы.

На КПО реализована технология утилизации органических отходов в анаэробных комплексах с получением биогаза, электричества и последующим циклом очистки отработанного фугата. Мощность переработки такого комплекса составляет 200 тыс. тонн в год.

Упаковка и неорганическая масса из сырья удаляются на специальных установках, затем органическая масса перекачивается в бродильные резервуары. Очищенный биогаз подается на блочные ТЭЦ, где вырабатываются электрическая и тепловая энергия.