РИАМО - 17 мар. МУП «Межрайонный щелковский водоканал» исполнило предупреждение Московского областного УФАС России об устраненнии нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее водоканал нарушил антимонопольное законодательство, отказавшись от принятия декларации ООО «РостАгроКомплекс» о составе и свойствах сточных вод на 2022 год.

После предупреждения Московского областного УФАС России МУП «Межрайонный щелковский водоканал» сообщило о принятии данной декларации от ООО «РостАгроКомплекс».

При условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение в связи с его устранением.