РИАМО - 17 мар. Минобороны России показало кадры уничтожения батареи гаубиц Вооруженных сил Украины с помощью высокоточного оружия, сообщает Nation News.

Момент нанесения удара был зафиксирован дроном. Взрывом были уничтожены три 152-мм гаубицы, а также грузовик с боеприпасами.

«Видео объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152-мм гаубиц ВСУ», — указано в описании к видеозаписи.

Ранее в министерство обороны РФ поступили секретные сведения о подготовке провокации со стороны украинских силовиков с использованием ядовитых веществ против мирных жителей.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации Украины идет согласно плану.