РИАМО - 17 мар. Минобороны России показало кадры уничтожения батареи гаубиц Вооруженных сил Украины с помощью высокоточного оружия, сообщает Nation News.
Момент нанесения удара был зафиксирован дроном. Взрывом были уничтожены три 152-мм гаубицы, а также грузовик с боеприпасами.
Ранее в министерство обороны РФ поступили секретные сведения о подготовке провокации со стороны украинских силовиков с использованием ядовитых веществ против мирных жителей.
Президент России Владимир Путин также заявлял, что спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации Украины идет согласно плану.
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